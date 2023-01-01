Wild Bullets 是一款动作街机游戏，您是小镇警长，负责在全人类被奴役之前追踪并击败四个恶魔老大及其爪牙。从恶魔强盗团伙手中拯救你美丽的西部小镇，这些恶魔将居民变成了精神控制的傀儡！寻找并掠夺箱子以寻找新的强大弹药类型。然后收集金币来解锁新角色，或将其用于升级。选择可赋予额外能力的百搭卡，击败多个敌人并连击以打开通往恶魔之地的大门！这是一场你不想错过的射击冒险游戏！移动 - WASD 键射击 - KPunch - LWild Bullets 由 BUN GUN 创建。在 Poki 上查看他们的其他游戏：Hoppenhelm 和 Dodge Blast

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