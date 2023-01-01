看，你的战利品！是一款融合了地下城探索和角色扮演元素的卡牌游戏。您将从英雄的卡牌开始，显示其攻击力和防御力。以你的卡牌为中心，你还将获得一套牌组，让你在充满魔法、经验、奖励和危险的神秘地牢中随机遭遇。您所需要做的就是向左、向右、向上或向下移动您的英雄卡。无论你的英雄遇到什么牌，它都会与之互动或战斗。注意你的生命值，这样你就不会死于游戏中强大的老板之一。穿过地牢，解锁宝箱，喝灵药，收集金币，施放火球，避开有毒和尖刺的陷阱，击败头目。随着你击败的每个老板，你都有机会升级你的英雄，因为你变得更强。继续探索危险的地下城，成为《Look, Your Loot》中的终极地下城大师！移动 - WASD 或箭头键（在触摸屏上滑动）您有 11 位英雄，他们采用不同的战术，尽可能多地获取战利品。他们是骑士、法师、圣骑士、盗贼、毁灭者、黑暗德鲁伊、兰斯洛特爵士、狂战士、刺客、瘟疫医生和弓箭手。看，你的战利品！由德拉戈沙创建。在 Poki 上玩他们的另一款 3D 动作角色扮演游戏：Foggy Fox 您可以玩“Look, Your Loot”！在 Poki 上免费。看，你的战利品！可以在您的计算机和移动设备（例如手机和平板电脑）上播放。

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