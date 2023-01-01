Undervault 是一款程序生成的地下城探索游戏，可让您探索、收集战利品并与怪物战斗。在这个地牢里你只能靠自己的运气，因为它包含许多不同类型的房间，如厨房、卧室、金库和所谓的未知房间，你可以将它们改造成你想要的房间类型。还有许多其他故事元素和秘密等待您去发现。在这款激动人心的 Roguelike 平台游戏中，您能走多远？单击任何对象即可与其互动。交互 - 鼠标左键移动 - 箭头键Undervault 由 Andriy Bychkovski 创建。他是 Pixel Express 的创始人。来这里玩一玩吧！

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