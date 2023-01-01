Horror Dungeon 3D 是一款恐怖的生存游戏，您要尝试逃离一座阴森的城堡。你被困在一座黑暗、神秘的中世纪城堡里，里面有迷宫般的走廊和锁着的门，可以用城堡里的老式钥匙打开门，让你找到它们。当您探索城堡中许多有趣且令人兴奋的房间时，您可以欣赏美丽的建筑、石雕、绘画和挂毯。请留意黄色按键，因为您需要 6 个黄色按键才能逃离这场令人难以忘怀的美丽噩梦。哦，还有一件事：城堡并没有被废弃，而且还潜伏着可怕的东西！如果您陷入危险境地，如果您想逃脱，请迅速使用手电筒。你有勇气收集全部六把钥匙吗？如果您害怕独自玩耍，请与您的朋友分享《Horror Dungeon 3D》。《Horror Dungeon 3D》由 Studio Laaya 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！您可以在 Poki 上免费玩 Horror Dungeon 3D。Horror Dungeon 3D 目前只能在您的计算机上玩。

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