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Little Cabin in the Woods

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《林中小屋：被遗忘的山的故事》是一款由 FM Studio 开发的恐怖主题点击益智游戏。这是广受欢迎的《遗忘之山》系列的最新衍生故事。这一次，你是一个住在神秘小屋里的小男孩，有着痛苦的过去。你想要逃离悲伤而与世隔绝的生活的意愿足以将你从潜伏在拐角处的悲剧中拯救出来吗？准备好实现恐怖与营地之间的完美平衡！ 玩法：点击感兴趣的物品来拾取它们并将其存储在您的库存中。从那里您可以单击它们并将它们用于游戏中的其他物品或门。 关于创作者：《林中小屋：被遗忘的山的故事》由 FM Studio 创作。他们在 Poki 上还有其他很棒的恐怖游戏，例如《遗忘之山纪念品：掩埋之物》、《遗忘之山纪念品：超越爱情》、《遗忘之山纪念品：游乐场》、《遗忘之山：坠落》、《遗忘之山：木偶师》和《遗忘之山：手术》。别忘了也玩 Pixel Volley！

网站： poki.com

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