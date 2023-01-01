WebCatalogWebCatalog
Forgotten Hill: The Wardrobe

Forgotten Hill: The Wardrobe

poki.com

在网络上播放

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Forgotten Hill: The Wardrobe 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

遗忘之山：衣橱是一款由 FM Studio 开发的恐怖点击游戏。你得知你的兄弟从寄宿学校回家后身患重病，这与潜伏在周围的无情生物想要与他玩一场致命的游戏有关。探索房子并解决各种谜题以帮助治愈你的兄弟，并让他解释这一切与其中一个房间的神秘衣柜有何关系。你准备好迎接这场让你脊背发凉的冒险了吗？安德森家壁橱里有比骷髅更可怕的东西。单击感兴趣的物品即可拾取它们并将其存储在您的库存中。从那里您可以单击它们并将它们用于游戏中的其他物品或门。 遗忘山：衣柜是由 FM Studio 创建的。他们在 Poki 上还有其他很棒的恐怖游戏，例如《遗忘之丘幻灭：图书馆》、《林中小屋》、《遗忘之丘纪念品：掩埋之物》、《遗忘之丘纪念品：超越爱情》、《遗忘之丘纪念品：游乐场》、《遗忘之丘：秋天》、《遗忘之丘》 ：木偶师和遗忘之山：手术。别忘了也玩 Pixel Volley！

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Forgotten Hill: The Wardrobe 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Forgotten Hill: The Wardrobe 2

Forgotten Hill: The Wardrobe 2

poki.com

Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna

Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna

poki.com

Forgotten Hill Disillusion: The Library

Forgotten Hill Disillusion: The Library

poki.com

Forgotten Hill: The Wardrobe 3

Forgotten Hill: The Wardrobe 3

poki.com

Rise of Pico

Rise of Pico

poki.com

Forgotten Hill Memento: Buried Things

Forgotten Hill Memento: Buried Things

poki.com

Little Cabin in the Woods

Little Cabin in the Woods

poki.com

Forgotten Hill Memento: Love Beyond

Forgotten Hill Memento: Love Beyond

poki.com

Forgotten Hill Memento: Playground

Forgotten Hill Memento: Playground

poki.com

Forgotten Hill: The Third Axis

Forgotten Hill: The Third Axis

poki.com

Grandma's Delicious Cakes

Grandma's Delicious Cakes

poki.com

Portrait of an Obsession

Portrait of an Obsession

poki.com

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策