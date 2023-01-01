Forgotten Hill: The Wardrobe

遗忘之山：衣橱是一款由 FM Studio 开发的恐怖点击游戏。你得知你的兄弟从寄宿学校回家后身患重病，这与潜伏在周围的无情生物想要与他玩一场致命的游戏有关。探索房子并解决各种谜题以帮助治愈你的兄弟，并让他解释这一切与其中一个房间的神秘衣柜有何关系。你准备好迎接这场让你脊背发凉的冒险了吗？安德森家壁橱里有比骷髅更可怕的东西。单击感兴趣的物品即可拾取它们并将其存储在您的库存中。从那里您可以单击它们并将它们用于游戏中的其他物品或门。 遗忘山：衣柜是由 FM Studio 创建的。他们在 Poki 上还有其他很棒的恐怖游戏，例如《遗忘之丘幻灭：图书馆》、《林中小屋》、《遗忘之丘纪念品：掩埋之物》、《遗忘之丘纪念品：超越爱情》、《遗忘之丘纪念品：游乐场》、《遗忘之丘：秋天》、《遗忘之丘》 ：木偶师和遗忘之山：手术。别忘了也玩 Pixel Volley！

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