Portrait of an Obsession 是一款由 FM Studio 开发的恐怖主题点击益智游戏。这是广受欢迎的《遗忘之山》系列的最新衍生故事。这一次的故事涉及某个人痴迷于一幅可能被诅咒的肖像,并为得到它而奋斗。你将能够帮助主角破解密码和问题,找到肖像。当谜题变得具有挑战性时,使用你的逻辑和提示功能来帮助你。准备好实现恐怖与营地之间的完美平衡! 玩法:点击感兴趣的物品来拾取它们并将其存储在您的库存中。从那里您可以单击它们并将它们用于游戏中的其他物品或门。 关于创作者:Portrait of an Obsession 由 FM Studio 创建。他们在 Poki 上还有其他游戏:《像素排球》、《被遗忘的山丘:坠落》、《被遗忘的山丘:木偶师》、《被遗忘的山丘纪念品:掩埋之物》、《被遗忘的山丘纪念品:超越爱情》、《被遗忘的山丘纪念品:游乐场》、《被遗忘的山丘:手术》和《林中小屋》 。

网站: poki.com

