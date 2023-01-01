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Portrait of an Obsession

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Portrait of an Obsession 是一款由 FM Studio 开发的恐怖主题点击益智游戏。这是广受欢迎的《遗忘之山》系列的最新衍生故事。这一次的故事涉及某个人痴迷于一幅可能被诅咒的肖像，并为得到它而奋斗。你将能够帮助主角破解密码和问题，找到肖像。当谜题变得具有挑战性时，使用你的逻辑和提示功能来帮助你。准备好实现恐怖与营地之间的完美平衡！ 玩法：点击感兴趣的物品来拾取它们并将其存储在您的库存中。从那里您可以单击它们并将它们用于游戏中的其他物品或门。 关于创作者：Portrait of an Obsession 由 FM Studio 创建。他们在 Poki 上还有其他游戏：《像素排球》、《被遗忘的山丘：坠落》、《被遗忘的山丘：木偶师》、《被遗忘的山丘纪念品：掩埋之物》、《被遗忘的山丘纪念品：超越爱情》、《被遗忘的山丘纪念品：游乐场》、《被遗忘的山丘：手术》和《林中小屋》 。

网站： poki.com

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