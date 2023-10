Forgotten Hill: The Wardrobe 3

《遗忘之山:魔衣橱 3》是《魔衣橱》和《魔衣橱 2》的恐怖点击式续作,由 FM Studio 开发。恰逢万圣节,故事分支进入另一场惊心动魄的情感冒险。在得到一个漂亮的衣柜后,我们的主人公和她的家人幸福又充满希望地搬进了自己的家。然而,衣柜附近发生的悲惨事故让我们的角色绝望而孤独。我们的工作是探索这个衣柜所在的房子的神秘房间,并解决谜题,以便与失去的亲人团聚。游戏中有关于如何与死者沟通的小册子和说明,因此请确保执行所有这些任务才能完成仪式。你准备好迎接另一场让你脊背发凉的万圣节冒险了吗?点击感兴趣的物品来拾取它们并将它们存储在你的库存中。从那里您可以单击它们并将它们用于游戏中的其他物品或门。卡住?尝试一下?图标看看是否能得到提示! 《遗忘之山:衣橱 3》由 FM Studio 制作。他们在 Poki 上还有其他很棒的恐怖游戏,如 Rise of Pico、Forgotten Hill: The Wardrobe 2、Forgotten Hill: The Wardrobe、Forgotten Hill Disillusion: The Library、Little Cabin in the Woods、Forgotten Hill Memento: Buried Things、Forgotten Hill Memento :《超越爱情》、《被遗忘的山纪念品:游乐场》、《被遗忘的山:秋天》、《被遗忘的山:木偶师》和《被遗忘的山:手术》。别忘了也玩 Pixel Volley!

网站: poki.com

