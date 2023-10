《The Left Behind - A Forgotten Hill Tale》是一款恐怖游戏,具有点击元素、设计巧妙的谜题和独特的故事。你能帮助古老的灵魂获得自由吗?在遗忘之丘宇宙的最新条目中,神秘博物馆的新翼开放供您探索,并伴随着令人毛骨悚然的新故事!检查每个房间的周围环境。阅读旧备忘录,注意细节,并收集可用于解决博物馆各个房间之一中的装置的拼图。如果您迷路了,只需使用正确房间中的问号图标即可寻求提示。所以,继续吧,开始发现一些有趣角色的黑暗秘密。这个游戏可能会让你坐立难安,但玩完后你的心会感觉轻如羽毛。点击感兴趣的物品来拾取它们并将它们存储在你的库存中。从那里您可以单击它们并将它们用于游戏中的其他物品或门。The Left Behind - A Forgotten Hill Tale 由 FM Studio 创建。他们在 Poki 上拥有许多传奇游戏,例如 Rise of Pico、Forgotten Hill: The Wardrobe、Forgotten Hill Disillusion: The Library、Little Cabin in the Woods、Forgotten Hill Memento: Buried Things、Forgotten Hill Memento: Love Beyond、Forgotten Hill Memento: 《游乐场》、《被遗忘的山:秋天》、《被遗忘的山:木偶师》和《被遗忘的山:手术》。别忘了还可以玩 Pixel Volley、Smash Car Idle 和 Smash Car Idle 2!您可以在 Poki 上免费玩《The Left Behind - A Forgotten Hill Tale》。The Left Behind - A Forgotten Hill Tale 只能在您的电脑上玩电脑暂时。

