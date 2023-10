Grand Mini Slam 是一款独特的体育游戏,您必须捡起每个球并将其扔到对手一侧。在这个快节奏的挑战中,你必须反应敏捷,才能快速抓住传入的球并将其扔出去。如果你方完全空,而对手方满是球,则你赢得该回合。确保使用偶尔出现的道具,让游戏对你有利。不要忘记检查更衣室来升级你的角色并解锁新皮肤!移动 - A/D 或左/右箭头短划线 - 双击 A/D 或左/右箭头拾起并投掷球 - 空格键、S 或向下arrowGrand Mini Slam 由 FM Studio 创建。他们在 Poki 上拥有许多传奇游戏,例如 Rise of Pico、Forgotten Hill: The Wardrobe、Forgotten Hill Disillusion: The Library、Little Cabin in the Woods、Forgotten Hill Memento: Buried Things、Forgotten Hill Memento: Love Beyond、Forgotten Hill Memento: 《游乐场》、《被遗忘的山:秋天》、《被遗忘的山:木偶师》和《被遗忘的山:手术》。不要忘记玩 Pixel Volley、Smash Car Idle 和 Smash Car Idle 2!

