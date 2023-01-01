Shoot'n'Shout Turbo
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Shoot'n'Shout Turbo 是一款动作平台游戏，您可以通过射击怪物来测试您的目标。奇怪的外星生物入侵了地球，你是唯一可以阻止他们的英雄！在这款基于物理的射击游戏中，拿起你的枪和火箭筒消灭所有敌人并拯救世界。小心瞄准并射击所有野兽，但要小心，不要错过或浪费你的子弹 - 否则我们都注定失败！按住鼠标或长按开始瞄准。释放即可拍摄。Shoot'n'Shout Turbo 由 FM Studio 创建。他们在 Poki 上还有其他很棒的恐怖游戏，如《遗忘之山幻灭：动植物》、《皮克崛起》、《遗忘之山：衣橱 2》、《遗忘之山：衣橱》、《遗忘之山幻灭：图书馆》、《林中小屋》、《遗忘之山纪念品》：埋藏之物、被遗忘之山纪念品：超越爱情、被遗忘之山纪念品：游乐场、被遗忘之山：秋天、被遗忘之山：木偶师和被遗忘之山：手术。别忘了玩 Pixel Volley！您可以在 Poki 上免费玩 Shoot'n'Shout Turbo。Shoot'n'Shout Turbo 可以在您的电脑、手机和平板电脑上玩。
网站：poki.com
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