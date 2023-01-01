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Card Hog

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Card Hog 是一款由 SnoutUp Games 制作的地下城探索卡牌游戏。踏上无尽的地下城之旅，收集战利品，并与史莱姆、骑士、僵尸、外星人和吸血鬼等数十种独特的敌人进行回合制战斗！您可以利用套牌构建来改变游戏流程，并通过永久升级来提高生存机会。有超过一百张卡片可供发现，其中充满了幽默的互动、酷炫的能力提升、激动人心的头目战斗等等！准备好整天霸占电脑玩这个游戏吧！将您的 hog 卡移向您想要与之交互的卡。移动 - 箭头键、WASD 或点击所需的卡槽 Card Hog 由 Snoutup Games 创建。在 Poki 上玩他们的其他甜猪游戏：Iron Snout、Bacon May Die、Cave Blast、Hop Chop、Bunny Goes Boom 和 Ninja Shurican

网站： poki.com

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