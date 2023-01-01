Iron Snout是一款由SnoutUp制作的在线格斗游戏，你扮演一头猪，必须与狼战斗。拳打脚踢，翻转，在狼群和其他坏人的浪潮中杀出一条血路。使用箭头键躲避斧头和其他投掷的射弹。玩铁鼻子，让那些狼不要惹猪。您和朋友可以在 2 人 Wolfieball 模式中免费玩 Iron Snout，也可以在经典和突然死亡模式中单独对抗狼。今年 Iron Snout 推出了圣诞更新，配备了精美的圣诞老人鼻子。您还可以通过完成成就来赢得奖品。使用方向键跳跃和击打狼。观察射弹和敌人产生的顺序；您可以在主标题屏幕上查看 Iron Snout 中的统计数据； Iron Snout 提供两个世界：城市和森林，它们会改变敌人和射弹类型。Iron Snout 由立陶宛的 SnoutUp Games 创建。您可能通过猪主题射击游戏 Cave Blast、格斗游戏《Bacon May Die》（同样以猪为主题）、剑战猪战者猪砍手和忍者跳跃游戏 Ninja Shurican 中了解过 SnoutUp Games。

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