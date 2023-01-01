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Bacon May Die

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在《Bacon May Die》中，你是一头猪，在成群的敌人中杀出一条血路。你是一名熟练的战士，如果敌人人数太多，你可以使用枪。 Bacon May Die 是一款有趣的游戏，您也可以在同一台计算机上与两个玩家一起玩。进入“合作”模式，与朋友一起击败敌人。不要忘记用帽子、眼镜、项链或裤子等不同的物品来个性化您的小猪。你可以进行无数种不同的组合，让你的猪成为镇上最酷的猪。顺便说一句，别忘了带上你的宠物鸡参加战斗，因为它有一只凶猛的喙。 移动和战斗 - 箭头键射击 - 按住左/右箭头移动和战斗 - WASD 射击 - 按住 A/DBacon May Die由立陶宛的 SnoutUp Games 创建。您可能通过猪主题战斗机 Iron Snout 了解 SnoutUp Games

网站： poki.com

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