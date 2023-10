在《Bacon May Die》中,你是一头猪,在成群的敌人中杀出一条血路。你是一名熟练的战士,如果敌人人数太多,你可以使用枪。 Bacon May Die 是一款有趣的游戏,您也可以在同一台计算机上与两个玩家一起玩。进入“合作”模式,与朋友一起击败敌人。不要忘记用帽子、眼镜、项链或裤子等不同的物品来个性化您的小猪。你可以进行无数种不同的组合,让你的猪成为镇上最酷的猪。顺便说一句,别忘了带上你的宠物鸡参加战斗,因为它有一只凶猛的喙。 移动和战斗 - 箭头键射击 - 按住左/右箭头移动和战斗 - WASD 射击 - 按住 A/DBacon May Die由立陶宛的 SnoutUp Games 创建。您可能通过猪主题战斗机 Iron Snout 了解 SnoutUp Games

网站: poki.com

