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Bunny Goes Boom

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Bunny Goes Boom 是一款游戏，您可以控制兔子通过向上的平台并避开障碍物。点击屏幕两侧来控制兔子的移动，躲避带有气球的敌人，并尝试爬得尽可能远！ 移动 - 箭头键或触摸屏的左/右侧 Bunny Goes Boom 是由立陶宛的 SnoutUp Games 开发的。您可能从猪主题射击游戏 Cave Blast、格斗游戏 Bacon May Die、剑战猪战游戏 Pork Chopper、忍者跳跃游戏 Ninja Shurican 以及 Iron Snout 中了解过 SnoutUp Games。让他们都玩 Poki！

网站： poki.com

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