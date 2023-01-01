Hop Chop
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Hop Chop 是 SnoutUp Games 推出的一款跳跃和躲避游戏。控制你的小猪，让它跳得尽可能远，收集星星并赚取积分。一旦掌握了窍门，您将获得足够的积分来购买不同的 Snoutfits 和不同的武器。在游戏中杀出一条血路，尝试创造记录！及时点击鼠标，跳跃、杀戮并躲避路上遇到的一切。Hop Chop 是由 SnoutUp Games 制作的。他在我们的平台上因《Iron Snout》、《Bacon May Die》和《Cave Blast》等游戏而闻名。
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