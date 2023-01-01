Papery Planes
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纸飞机是一款技巧游戏，您必须将纸飞机飞得尽可能远。你漂浮在一条有着不同岩层的河流上，你必须躲避这些岩层。天气状况会从白天到晚上、从夏天到冬天不断变化，让您的飞行变得非常困难。收集足够的硬币来购买不同类型的纸飞机，并确保收集全部！ 向左飞行 - 左箭头键 向右飞行 - 右箭头键 纸飞机是由 Akos Makovics 创建的。他还在 Poki 上创建了空气曲棍球冠军豪华版。
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