Dudeball 是一款游戏，您必须熟练地穿过浮冰并到达旗帜才能完成关卡。首先，设置将击中您的大雪人的角度和力量，然后开始飞行。您可以使用降落伞来减慢飞行速度并安全降落在冰上。游戏慢慢地引入了更多的障碍，例如海龟，并引入了帮助你实现目标的工具。每个级别包含三门课程供您完成。完成全部三项即可获得三颗星！您需要一定数量的星星才能在关卡中取得进展，因此请务必尝试完成所有星星。一路上你可以收集硬币。您可以在菜单中使用它们购买额外的降落伞、航空服等等！你能完成 Dudeball 中的每个关卡吗？控制：设置射击角度 - A / D 或左右箭头或鼠标右键单击击中 - W 或向上箭头或鼠标左键单击降落伞 - W 或向下箭头关于创建者：Dudeball 由 Martijn Kunst 创建。他以《Raft Wars》、《Raft Wars 2》和《Raft Wars Multiplayer》而闻名，所有这些游戏都可以在 Poki 上玩！

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