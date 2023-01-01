Drive Mad 是一款汽车游戏，您在充满障碍的赛道上行驶。你的目标是顺利到达终点线。你必须平衡你的速度，这样你的车才不会翻倒。这比听起来更难，因为有许多惊险且富有创意的特技和障碍供您享受。您有能力完成《Drive Mad》中的每个关卡吗？向前驾驶 - W、D、X、向上箭头、向右箭头、单击鼠标向后驾驶 - S、A、Z、向下箭头、向左箭头Drive Mad 由 Martin Magni 创建。在 Poki 上玩他们的其他街机游戏：Speed King 您可以在 Poki 上免费玩 Drive Mad。Drive Mad 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

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