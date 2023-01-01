Monster Tracks 是一款技巧游戏，您必须通过空中移动穿过危险的路径。这就是为什么您在踩踏板时必须小心，因为任何错误的剧烈操作都可能使卡车向后拱起，导致您翻倒。仔细研究路径并保持轻微的向后倾斜，因为大多数障碍都会推动您前进。将您的速度调整到当前级别所需的速度，您将立即掌握这项挑战！留意样条桥、鹅卵石、原木、风车、坡道等障碍物，当然还有水体，如果你掉进去，就会导致你输掉游戏。您将有机会使用商店升级您的车辆的动力、抓地力和重量，以便您可以轻松应对即将到来的挑战。不要忘记与您的朋友分享怪物轨迹并比较您的高分！向前转向 - W、D、X、向上箭头、向右箭头、鼠标单击向后转向 - S、A、Z、向下箭头、向左箭头怪物轨迹已创建马丁·麦格尼.在 Poki 上玩他们的其他街机游戏：Drive Mad、Recoil 和 Speed King 您可以在 Poki 上免费玩 Monster Tracks。Monster Tracks 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

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