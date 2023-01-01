Recoil
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Recoil 是 Martin Magni 的一款平台/动作游戏。你扮演一个小角色，使用各种武器来杀死令人讨厌的粉红色病毒！但你不能四处移动，唯一的移动方式是利用武器的后坐力来推动自己！小心尖刺，它们会立即消灭你！与许多不同的机制互动，并通过每个级别！鼠标点击射击Recoil 由 Martin Magni 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Drive Mad 和 Speed King！您可以在 Poki 上免费玩 Recoil。您可以在 Poki 上免费玩移动设备和桌面设备上的 Recoil。
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