Speed King 是一款独特的街机游戏，具有平台和解谜元素。作为王室的快速成员，你有权摧毁王国中存在的一切。通过快速粉碎你看到的每个板条箱来行使这一权利。您可以向任意方向滑动以快速冲刺。不断在关卡中滑动，同时避开敌人和障碍物，并注意关卡的边界以朝正确的方向移动。容易，对吧？嗯，有一种方法可以找出答案。在游戏中跳跃并完成每个关卡，并以速度之王的身份重返王座！使用 WASD 或箭头键向前、向后或左右移动！在移动设备上，只需向您想去的方向滑动即可！Speed King 由 Martin Magni (Fancade) 创建。在 Poki: Drive Mad 上玩具有挑战性的益智平台驾驶游戏！您可以在 Poki 上免费玩 Speed King。Speed King 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Speed King 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。