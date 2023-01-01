Breakoid
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Breakoid 是经典打砖块游戏类型的全新演绎，具有令人惊叹的图形、视觉效果和声音！在普通模式中尝试一下，看看您可以突破多少关卡，或者尝试无尽模式，并使用特殊能力到达顶峰！如果您对原始关卡感到太满意，请尝试关卡编辑器并创建您的终极突破盛宴！使用鼠标左右移动球拍来击球。在移动设备上，单击桨，然后在屏幕上滑动即可移动！Breakoid 由 Supernice.Games 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！
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