Zomball 是一款由 Totebo 开发的街机游戏。你是一名僵尸篮球运动员，梦想是成为下一个勒布朗·詹姆斯，但你需要扔掉自己的身体部位而不是篮球！每次成功射击后，你的身体部位都会重新附着在你身上以再次使用它。如果你错过了，你将失去该肢体并继续下一个肢体，直到完全耗尽肢体为止。你在游戏中走得越远，射击就越困难。所以控制好力度和角度，小心翼翼地滑动，努力一举打破自己的记录。实现你的梦想可能会让你失去一条胳膊和一条腿，毫不夸张地说！用手指或鼠标左键滑动来扔出一条腿。滑动的强度决定了击球的力量。Zomball 由 Totebo 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

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