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Blumgi Ball

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Blumgi Ball 是一款将平台和益智类型结合到一个有趣的体育游戏中。你的目标只是像经典的篮球一样让球穿过篮筐。您可以使用弹弓系统来完成此操作，根据您想要投掷球的强度拉动指示器，然后释放它来投掷。但是等等——有一个转折！在 Blumgi Ball 中，您拥有直接传送到球旁边的超能力。这为进行连锁组合和扣篮提供了广泛的可能性。每个成功完成的关卡都会奖励您一些积分，这些积分加起来可以解锁很酷的新角色。您一定会喜欢在《Blumgi Ball》中探索充满活力和创意的充满惊喜的关卡！使用弹弓系统让球过网，您可以根据您想要投掷球的强度拉动指示器，然后释放它来投掷瞄准并射击 - 鼠标左键单击、拖动并释放传送到球 - 空格键 到目前为止，游戏中有 9 个独特的 Blumgi Ball 角色。它们都是按照动物设计的。Blumgi Ball 是由法国游戏开发工作室 Blumgi 创建的。在 Poki 上玩他们的传奇技能游戏：Blumgi RocketBlumgi Ball 可以在 Poki 上免费玩。Blumgi Ball 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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