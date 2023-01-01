Bouncy Basketball

Bouncy篮球是一款两人篮球游戏，您在球场上跳跃尝试得分！你可以与 NPC 或朋友对战。尝试跳向球来抓住球，然后松开按键进行射击。您甚至可以在跳近篮筐并准时出手时扣篮。游戏为您提供了很多选择，例如选择您最喜欢的球队，以及选择以 1 人、2 人或 3 人为单位进行比赛。从菜单中进行快速比赛，或跳入附加赛！控制：跳跃/抓球 - 空格或 D 射击 - 释放空格或 D2 玩家控制 - D 和 J 关于创建者：Bouncy篮球由 Dreamon Studios 创建。这是继 Gladihoppers 之后他们在 Poki 上的第二款游戏！

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