Pixel Volley 是一款复古风格的 2 人排球游戏，包含大量角色、关卡和游戏自定义。该菜单允许您在三种不同的模式之间进行选择。排球图标用于快速比赛。奖杯图标代表锦标赛，领奖台图标代表星际联赛。当你赢得星际联赛时，你就解锁了太阳联赛！在底部你有很棒的本地两人模式。旁边那个。该游戏具有许多自定义选项。已有超过 50 个角色可供选择！并且你可以自定义游戏规则。例如，您可以玩上下移动的网、缩小尺寸的球，或者玩美式橄榄球或底部带有锯子的球！你的角色就像保龄球瓶一样，向他们面对的一侧跳跃，所以一定要检查你的角色要去哪里。你能在 Pixel Volley 中击败锦标赛、联赛和你的朋友吗？控制： 单人移动 - 向左箭头/向右箭头 双人玩家移动 - 向左箭头/向右箭头 移动 - Z / X 关于创作者：Pixel Volley 由 FM Studio 创建，该工作室总部位于意大利。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

网站： poki.com

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