Totems of Tag 是一款体育游戏,您可以独自或与朋友一起玩实时躲避球。规则很简单:向别人扔球会夺走他们的生命。当你没有生命时,你就会死亡并退出游戏。所以获胜者是最后站立的玩家。您和您的对手都将从游戏提供的各种竞技场之一开始。您可以配置不同的游戏模式和地图,因此每个游戏都感觉新鲜且不同。还有各种各样的能力提升,迫使你快速思考,独特的球类型让游戏变得多样化。这将使您能够制定策略并提出自己的游戏风格。例如,您可以跳过多个增强功能,直到找到最有用的一个。与朋友一起玩时,标记图腾会更有趣!按住指定的操作键控制投掷力量,并通过旋转安排曲线。移动 - 箭头键(玩家 1)、WASD(玩家 2)、UHJK(玩家 3) )、FCVB(玩家 4)射击 - 空间(玩家 1)、R(玩家 2)、O(玩家 3)、Z(玩家 4)Tag 图腾由 Pandaqi 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏!您可以在 Poki 上免费玩 Totems of Tag。Totems of Tag 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站: poki.com

免责声明:WebCatalog 与 Totems of Tag 没有任何附属、关联、授权、认可关系,也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。