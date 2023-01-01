Totems of Tag 是一款体育游戏，您可以独自或与朋友一起玩实时躲避球。规则很简单：向别人扔球会夺走他们的生命。当你没有生命时，你就会死亡并退出游戏。所以获胜者是最后站立的玩家。您和您的对手都将从游戏提供的各种竞技场之一开始。您可以配置不同的游戏模式和地图，因此每个游戏都感觉新鲜且不同。还有各种各样的能力提升，迫使你快速思考，独特的球类型让游戏变得多样化。这将使您能够制定策略并提出自己的游戏风格。例如，您可以跳过多个增强功能，直到找到最有用的一个。与朋友一起玩时，标记图腾会更有趣！按住指定的操作键控制投掷力量，并通过旋转安排曲线。移动 - 箭头键（玩家 1）、WASD（玩家 2）、UHJK（玩家 3） ）、FCVB（玩家 4）射击 - 空间（玩家 1）、R（玩家 2）、O（玩家 3）、Z（玩家 4）Tag 图腾由 Pandaqi 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！您可以在 Poki 上免费玩 Totems of Tag。Totems of Tag 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

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