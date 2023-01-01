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SuperBattle 2

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SuperBattle 2 是一款由 YouDevice! 制作的两人竞技游戏。该游戏提供了 51 个迷你游戏的集合，您可以自己玩或与朋友一起玩。有足球、赛车、拳击、网球、乒乓球、坦克比赛、战舰等等游戏。当您玩 SuperBattle 2 时，您不会相信时间过得有多快。继续向您的朋友展示您是冠军！操作键 - WASD 键操作键 - 箭头键SuperBattle 2 由 YouDevice! 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

网站： poki.com

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