MiniBattles 是一款多人游戏，您和您的朋友可以在最多 30 个迷你游戏中相互挑战。玩 MiniBattles 永远不会感到无聊，因为每个游戏都是不同的，并提供独特的游戏玩法。有体育、飞行、拳击、射击、战斗游戏等等！最棒的是：您只需一个按钮即可玩所有这些游戏。继续与您的朋友一起玩迷你战斗，告诉他们谁是胜利者！点击屏幕四角的相应按钮或使用分配给您的键盘按钮。动作（玩家 1）- C 动作（玩家 2）- N 动作（玩家 3）- Q 动作（玩家 4）- P 动作（玩家 5）- 左箭头键动作（玩家 6）- 右箭头键 MiniBattles 由 Shared Dreams Studio 创建。在 Poki 上查看他们的其他游戏 12 MiniBattles 和 MiniMissions！

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