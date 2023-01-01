WebCatalogWebCatalog
Minibattles Survivor

Minibattles Survivor

poki.com

在网络上播放

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Minibattles Survivor 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

Minibattles Survivor 是一款街机游戏，包含 65 个易于玩的休闲迷你游戏！在 Minibattles Survivor 中玩这些简单但具有挑战性的派对游戏，告别压力。攀登由 20 轮组成的胜利者阶梯，并击败所有游戏，向您的朋友证明您是真正的幸存者！代表您的国家进入全球排行榜，解锁专业模式以练习并变得更好，重玩您最喜欢的游戏，最重要的是，享受乐趣！在正确的时间按下操作按钮以获得积分。主要操作按钮 - 向上箭头键辅助操作按钮- A 或鼠标左键第三操作按钮 - D 或鼠标右键Minibattles Survivor 由 YouDevice 创建！在 Poki 上玩他们的其他游戏：SuperBattle 2Minibattles Survivor 可以在 Poki 上免费在桌面和手机上玩。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Minibattles Survivor 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

MiniBattles

MiniBattles

poki.com

Call of Tanks

Call of Tanks

poki.com

Horse Shoeing

Horse Shoeing

poki.com

Throw It Higher!

Throw It Higher!

poki.com

Restricted Zone

Restricted Zone

poki.com

Icy Purple Head 2

Icy Purple Head 2

poki.com

Sling World Cup

Sling World Cup

poki.com

Zen Blocks

Zen Blocks

poki.com

Tower of Babel

Tower of Babel

poki.com

GoBattle

GoBattle

poki.com

SocCar

SocCar

poki.com

MiniMissions

MiniMissions

poki.com

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策