MiniMissions
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MiniMissions 是 80 个难度较高的技能游戏的集合。每次完成游戏时，都会出现一个新游戏。比赛都是基于完美的时机。在正确的时间点击即可前进，但犯了一个错误，游戏就结束了。有些任务是有时间限制的，所以一定要快点行动。你能完成所有的迷你任务吗？玩 - 鼠标点击MiniMissions 由 Shared Dreams Studio 创建，该工作室以流行的 12 MiniBattles 游戏而闻名，也可以在 Poki 上玩！
网站：poki.com
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