Cats Love Cake
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《猫爱蛋糕》是一款技巧游戏，你必须让你的猫在不撞到任何障碍物的情况下弹跳穿过关卡。当你完成关卡时，解锁越来越多的可玩动物。如果你失败了几次，关卡会告诉你一条完美的路线。你能完成所有关卡并解锁所有可玩角色吗？移动 - 箭头键 Cat Loves Cake 由 DoubleDutch Games 创建。这是继 Pogo Penguin 之后他们在 Poki 上的第二款游戏
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