Bombhopper.io 是一款益智游戏和技能游戏的酷炫融合。你是一个块状角色，你可以利用你投掷的炸弹的后坐力来移动。尝试到达绿色门以完成关卡。前几个级别或多或少是容易的，但过了一段时间你就会真正面临挑战。在这款游戏中，时机就是一切，并尝试为您完成的每个关卡获得 3 颗星。使用鼠标瞄准炸弹并使用后坐力向前飞行。提示：有时一个关卡需要快速反应才能获得 3 颗星。使用“r”重新启动，这样您就可以立即单击。Bombhopper.io 是由 Julien Mourer（又名 Getkey）创建的，奇怪的是，它与 Yeti 很相似。这是一家法国开发商，总部位于格勒诺布尔附近山区的一个洞穴中。

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