Learn 2 Fly 是一款冒险游戏，您必须教您的企鹅如何飞行。在这个游戏中你可以收集金币来购买各种能量道具，让你的企鹅飞得更远。一开始你可以购买一把简单的雨伞，让它在飞行过程中飘落而不是坠落，但当你在游戏中走得更远时，你可以购买火箭来推动自己前进！尝试获得终极装备，飞得尽可能远！通过在坡道上练习和购买不同​​的物品（例如雨伞）来教你的企鹅如何飞行，让他飞得更远。按照游戏中给出的说明来加快速度。Learn 2 Fly 由 HeroCraft 开发。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Learn 2 Fly 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。