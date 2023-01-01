Giraffe Winter Sports Simulator

你见过长颈鹿从滑雪坡道上滑下来吗？在这个游戏中你会的！目标很简单，让你的长颈鹿走得尽可能远！当你的长颈鹿在空中飞翔和翻转时，说起来容易做起来难。想证明你的长颈鹿具备冠军的素质吗？在两人游戏模式中与您的朋友竞争。 控制： 空格键或鼠标单击 - 飞行

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