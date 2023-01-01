SocCar
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SocCar 是一款令人兴奋的 IO 多人足球和赛车游戏，您将在其中与其他玩家比赛，看看哪支球队是最好的！你有没有想过如果足球是由汽车来踢的话会是什么样子？ SocCar 很好地回答了这个问题，它同时提供了赛车和足球的乐趣，并增加了射击敌人的防御策略！加入房间或与朋友开始自己的比赛，在 Poki 上体验 SocCar 动作。 控制： WASD - 驱动器 鼠标 - 瞄准 鼠标左键 - 射击 鼠标右键-滚动 空格键-跳跃 换档 - 涡轮增压 关于创作者： SocCar 由 Martian Games 创建。他们也是《卡丁车大战》和《Westoon》的创造者。
网站：poki.com
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