《劳动者2》是由ANV Games制作的一款基于技能的火柴人射击游戏。你是一个疲惫的工人，厌倦了搬箱子，所以现在你只需使用各种枪支摧毁它们。使用鼠标瞄准并射击掉落的盒子，并为此赚钱。将你赚到的现金用于购买令人惊叹的新武器皮肤、衣服和强化道具。用《Laborer 2》打发无聊的时光吧！射击 - LMB（鼠标左键）移动 - WASD 或箭头键《Laborer 2》由 ANV Games 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

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