Gun Master 2 是 Craneballs Studio 推出的一款令人惊叹的动作丰富的射击场模拟器。您是否想知道枪有哪些部件？您可以升级哪些部件来以不同的方式改进您的枪支？发现、定制和升级您最喜欢的枪支！然后在射击场练习多个移动目标的射击。赚更多的钱来积累你的枪支收藏，并为你遇到的任何事情做好准备。从手枪到突击步枪，再到机枪等等，您可以在《枪械大师 2》中添加完全自定义和装饰您的枪支收藏。建立终极武器库，证明您是枪械大师。控制：鼠标 - 瞄准并单击即可射击关于创建者：《Gun Master 2》由位于捷克共和国的 Craneballs Studio 制作。他们也是《Bomb Hunters》、《Overkill 3》、《Fling Fighters》等游戏的创作者！

网站：poki.com

免责声明：WebCatalog 与“Gun Master 2”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。