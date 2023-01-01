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Gun Master 2

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Gun Master 2 是 Craneballs Studio 推出的一款令人惊叹的动作丰富的射击场模拟器。您是否想知道枪有哪些部件？您可以升级哪些部件来以不同的方式改进您的枪支？发现、定制和升级您最喜欢的枪支！然后在射击场练习多个移动目标的射击。赚更多的钱来积累你的枪支收藏，并为你遇到的任何事情做好准备。从手枪到突击步枪，再到机枪等等，您可以在《枪械大师 2》中添加完全自定义和装饰您的枪支收藏。建立终极武器库，证明您是枪械大师。控制：鼠标 - 瞄准并单击即可射击关于创建者：《Gun Master 2》由位于捷克共和国的 Craneballs Studio 制作。他们也是《Bomb Hunters》、《Overkill 3》、《Fling Fighters》等游戏的创作者！

网站：poki.com

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