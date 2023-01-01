炸弹猎人是一款技巧游戏，你必须及时拆除所有炸弹才能继续前往下一个区域。跳过水面，跑过繁忙的道路，到达炸弹所在。小心敌人，例如狙击手，他们会试图在你前往炸弹的途中带你出去。你可以用手榴弹分散他们的注意力。一路上找到一些硬币，或者一些额外的时间奖金。拆除炸弹并穿过总部以获得一些额外的技能或物品，例如更多时间、闪光手榴弹和电磁脉冲手榴弹。你收集的金币，你可以在商店里购买一些很棒的新炸弹套装！您还可以通过完成任务来赚取更多收入。你能在《炸弹猎人》中拆除所有炸弹吗？步行到炸弹所在的位置及时拆除所有炸弹。拆除该区域的所有炸弹后，前往总部进入下一个区域。收集时间奖励或扩散可选炸弹以获得一些不错的额外奖励。 Bomb Hunters 由 Craneballs 创建，这是他们继 Gun Master 2 之后在 Poki 上的第二款游戏。

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