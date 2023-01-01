Sausage Flip
poki.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Sausage Flip 的桌面应用程序增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。
拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。
Sausage Flip 是一款街机游戏，您可以体验用瞪大眼睛扔香肠的独特挑战。您可以通过向后拖动手指或鼠标来瞄准，然后松开手指或鼠标来射击香肠。但请注意 - 游戏并不像听起来那么简单。你需要在不从平台上掉下来的情况下到达终点线，平台上充满了令人惊讶但往往危险的物体，如火箭汽车、软块、旋转装置等等！当你继续玩的时候，你将解锁许多很酷的皮肤和服装，以你喜欢的方式设计你的香肠。不要忘记与您的朋友分享游戏，向大家展示谁是最热门的狗！向后拖动手指或鼠标瞄准，松开即可射击。Sausage Flip 是由 Madbox 创建的。 Poki 上还有其他传奇技能游戏：Stickman Hook、Parkour Race、Idle Ants 和 Zen Blocks。您可以在 Poki 上免费玩 Sausage Flip。Sausage Flip 可以在电脑和手机、平板电脑等移动设备上玩。
网站： poki.com
免责声明：WebCatalog 与 Sausage Flip 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。