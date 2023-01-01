Sausage Flip 是一款街机游戏，您可以体验用瞪大眼睛扔香肠的独特挑战。您可以通过向后拖动手指或鼠标来瞄准，然后松开手指或鼠标来射击香肠。但请注意 - 游戏并不像听起来那么简单。你需要在不从平台上掉下来的情况下到达终点线，平台上充满了令人惊讶但往往危险的物体，如火箭汽车、软块、旋转装置等等！当你继续玩的时候，你将解锁许多很酷的皮肤和服装，以你喜欢的方式设计你的香肠。不要忘记与您的朋友分享游戏，向大家展示谁是最热门的狗！向后拖动手指或鼠标瞄准，松开即可射击。Sausage Flip 是由 Madbox 创建的。 Poki 上还有其他传奇技能游戏：Stickman Hook、Parkour Ra​​ce、Idle Ants 和 Zen Blocks。您可以在 Poki 上免费玩 Sausage Flip。Sausage Flip 可以在电脑和手机、平板电脑等移动设备上玩。

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