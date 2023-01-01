Flip Runner 是一款跑酷游戏，您可以在建筑物顶部进行跑酷奔跑。通过前空翻或后空翻从上到下翻转，完成全部 39 个关卡，成为终极跑酷大佬。赚取一些现金来解锁新角色，或训练您当前的角色成为最好的 Flip Runner！在 Flip Runner 中，您是一名跑酷跑者。你正站在建筑物的边缘。首先，你必须瞄准你想跳的地方。当箭头位于所需位置时，单击。在半空中时，按住鼠标左键旋转，直到双脚指向地板，然后再次释放鼠标按钮。Flip Runner 由 Motionvolt Games 创建。他们还创造了当时非常流行的 Flip Master 和 Flip Diver。最近他们还发布了 Backflipper。

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