Backflipper 是一款类似布娃娃的物理游戏，您将通过后空翻穿过摩天大楼、房屋、树木等。由《Flip Master》和《Flip Diving》的创作者打造，在 Poki 上玩 MotionVolt 的新游戏 Backflipper，证明您是镇上最好的后翻者。面对各种障碍，请确保您的所有翻转都在正确的时机落地。玩 Backflipper 游戏并一路赚取金币，以解锁企鹅、总统、宇航员等角色，每个角色都有自己独特的功能。在这款体育游戏中，你可以做出最酷的后空翻。快乐翻转！鼠标 - 单击、按住并移动以翻转并着陆 - 向左或向右移动鼠标以在翻转时移动后脚蹼，以确保它们落在垫子上！ - 赚取金币并解锁其他具有特殊能力的脚蹼，以帮助您实现更多的翻转！Backflipper 由位于芬兰赫尔辛基的 MotionVolt Games 开发。他们也是热门歌曲《Flip Diving》和《Flip Master》的创作者。

网站：poki.com

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