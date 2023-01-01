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Anycolor 是一款填色游戏，您可以使用独特的调色板来填充各种预先设计的绘图中的部分。游戏让您完全控制如何以及在何处使用每种颜色，因此可能性是无限的。使用填充工具和画笔来定制每幅画，与众不同。有动物、人类、食物、车辆，甚至抽象概念的图画！绘图列表会不断更新，因此您偶尔会发现新的绘图可供处理。您还可以解锁额外的调色板，因此请务必探索颜色菜单来探索它。完成着色后，不要忘记下载您的作品。请务必与您的朋友分享 Anycolor 并展示您的创作！Anycolor 由芬兰的游戏开发团队 Aniway 创建。在 Poki 上玩他们的另一款益智配对游戏：Koala Bros Bash 您可以在 Poki 上免费玩 Anycolor。Anycolor 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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