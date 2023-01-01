Anycolor
poki.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Anycolor 的桌面应用程序增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。
拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。
Anycolor 是一款填色游戏，您可以使用独特的调色板来填充各种预先设计的绘图中的部分。游戏让您完全控制如何以及在何处使用每种颜色，因此可能性是无限的。使用填充工具和画笔来定制每幅画，与众不同。有动物、人类、食物、车辆，甚至抽象概念的图画！绘图列表会不断更新，因此您偶尔会发现新的绘图可供处理。您还可以解锁额外的调色板，因此请务必探索颜色菜单来探索它。完成着色后，不要忘记下载您的作品。请务必与您的朋友分享 Anycolor 并展示您的创作！Anycolor 由芬兰的游戏开发团队 Aniway 创建。在 Poki 上玩他们的另一款益智配对游戏：Koala Bros Bash 您可以在 Poki 上免费玩 Anycolor。Anycolor 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。
网站： poki.com
免责声明：WebCatalog 与 Anycolor 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。
您可能还会喜欢
Anycolor Horoscopes
poki.com
Anycolor by Numbers
poki.com
Koala Bros Bash
poki.com
Nonogram
poki.com
Villain Quinn: My Drawing Portfolio
poki.com
Spaders
poki.com
Floppy Tower
poki.com
Jamming Car Escape
poki.com
Factory Balls Forever
poki.com
Air Hockey Championship Deluxe
poki.com
Stick Defenders
poki.com
Pogo Run
poki.com