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Nonogram 是一款益智游戏，您可以用颜色填充方格网格，以显示隐藏的图像。每个谜题都有一个带有各种隐藏方块的图像。检查网格上方和左侧的数字，因为它们会提示您必须填充多少个方格，以及需要通过放置“X”留空多少个方格。例如，如果某列显示数字 5，则意味着您必须在该特定列上填充五个方格。但请确保不要猜测。最好通过逻辑来确定它并填写相邻的方块。如果你陷入困境，你可以使用提示，如果你犯了太多错误，甚至可以恢复生命。继续跳入今年您将玩的最视觉上令人满意的填字游戏！用颜色填充方块，同时确保注意显示数字的顺序。如果显示填充方块 - 点击或鼠标左键Nonogram 是由 WeDoYouPlay 创建的。他们在 Poki 上还有其他益智游戏：Sugar Eyes 和 Words EmojiNonogram 可以在 Poki 上免费在桌面和手机上玩。

网站：poki.com

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