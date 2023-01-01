随时随地玩 随时随地都可以轻松玩。只要您登录，您就可以在任何设备上从上次中断的地方继续。您的谜题将在应用程序和网络上提供。 每日谜题 填字游戏：应用程序中的填字游戏与纽约时报报纸上每天印刷的填字游戏相同。从周一到周六难度会增加。周日的谜题是中级的（但它是最大的）。 迷你填字游戏：迷你填字游戏是一个简短的填字游戏，您可以在几分钟内完成 - 非常适合在一天的休息时间玩。 Mini 的难度在整个星期都不会增加，并且具有更简单的线索。 拼字比赛：打乱是你的强项吗？玩拼字比赛，看看您能用 7 个字母拼出多少个单词。新的拼字比赛谜题将于美国东部时间每天凌晨 3 点推出。 迷你和迷笛拼图包 下载这些主题拼图并将它们添加到您的收藏中。每包中的第一个拼图是免费的。请务必回来查看是否有新包。 过去的谜题 填字游戏订阅者可以玩我们存档中的填字游戏和迷你游戏，这些游戏的历史可以追溯到 1993 年。 帮助您解决问题的功能 检查或显示各个填字游戏方块、单词或整个拼图，或打开自动检查来帮助您完成拼图。 让我们的深色配色方案可以在一天中的任何时间播放。 自己计时或禁用计时器以您自己的速度播放。 排行榜 完成每日迷你填字游戏并与您的朋友比较解决时间。您不需要订阅即可访问此功能，但如果您没有，则需要设置一个免费的《纽约时报》帐户。

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