Lines to Fill 是一款思维游戏,您可以绘制线条来完成给定的拼图形状。只需用手指或鼠标左键拖动彩色块之一,并确保没有留下空白点。由于游戏没有时间限制,也没有办法输掉,因此您可以在计算机或移动设备上享受这种无压力的体验,并完成数百个独特的关卡。你能抽出一些时间来完成每一关吗?填充形状 - 使用手指或鼠标左键拖动彩色块之一。Lines to Fill 由 KEK Games 创建。 Poki 上还有其他益智游戏:Rhomb、Unpuzzle、UnpuzzleR 和 UnpuzzleXLines to Fill 可以在 Poki 上免费在桌面和手机上玩。

网站: poki.com

免责声明:WebCatalog 与 Lines to Fill 没有任何附属、关联、授权、认可关系,也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。