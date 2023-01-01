Crossy Road

《天天过马路》是由Hipster Whale 制作的一款街机游戏，玩法类似于经典的青蛙过河游戏。在《天天过马路》中，你必须躲避交通、跳过原木、避开火车并收集硬币。确保你不要静止不动太久，否则你就完蛋了！每个《天天过马路》游戏都会让您获得金币，这些金币可用于解锁令人兴奋的新角色。只有在 Poki 上，您才能在浏览器中免费在线玩《天天过马路》。想要玩更多游戏吗？查看我们的热门游戏页面。使用箭头键向侧面或向前移动。不要阻碍即将驶来的车辆或其他进入的物体。

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