WebCatalog
Crossy Road

Crossy Road

poki.com

游玩网页版

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Crossy Road”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

《天天过马路》是由Hipster Whale 制作的一款街机游戏，玩法类似于经典的青蛙过河游戏。在《天天过马路》中，你必须躲避交通、跳过原木、避开火车并收集硬币。确保你不要静止不动太久，否则你就完蛋了！每个《天天过马路》游戏都会让您获得金币，这些金币可用于解锁令人兴奋的新角色。只有在 Poki 上，您才能在浏览器中免费在线玩《天天过马路》。想要玩更多游戏吗？查看我们的热门游戏页面。使用箭头键向侧面或向前移动。不要阻碍即将驶来的车辆或其他进入的物体。

网站：poki.com

免责声明：WebCatalog 与“Crossy Road”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Extreme Off Road Cars

Extreme Off Road Cars

poki.com

SUPERHOT Prototype

SUPERHOT Prototype

poki.com

Into the Pit

Into the Pit

poki.com

Neon Flytron: Cyberpunk Racer

Neon Flytron: Cyberpunk Racer

poki.com

Too Many Ninjas

Too Many Ninjas

poki.com

Crossy Road

Crossy Road

now.gg

Slime Road

Slime Road

poki.com

Subway Surfers

Subway Surfers

poki.com

Grand Prix Hero

Grand Prix Hero

poki.com

Fire Road

Fire Road

poki.com

Rocket Road

Rocket Road

poki.com

Stock Car Hero

Stock Car Hero

poki.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策