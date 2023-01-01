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Too Many Ninjas

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《太多忍者》是班尼特福迪创作的一款动作街机游戏。扮演一名武士，应对忍者的伏击。你不能移动你的角色，但你可以自由地移动你的剑。使用箭头键来偏转传入的手里剑并砍杀接近的忍者而不受伤。随着时间的推移，忍者会变得更加坚持，因此游戏变得越来越困难。尝试击败朋友的高分并与他们分享Too Many Ninjas！使用箭头键将武士刀移向即将到来的攻击的方向。移动武士刀 - 箭头键Too Many Ninjas 由 Bennett Foddy 创建。在 Poki 上玩他们的另一个益智游戏：Get On Top

网站： poki.com

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