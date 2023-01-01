Touchdowners
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Touchdowners 是一款由 Colin Lane 创建的在线美式橄榄球游戏。这场比赛的挑战是通过获得最多的达阵来获胜。在您的三人团队中，您需要奔跑、跳跃和传球才能首先到达终点区。您计划在街机或职业模式中与两名玩家一起玩或单独玩。 箭头键 - 向左/向右移动 Z - 传球双人模式玩家 1Z - 向左移动 X - 向右移动 C - 传球玩家 2 箭头键 - 向左/向右移动 M - 传球达阵者由 Colin 创建Lane Games 是一家位于瑞典斯德哥尔摩的单人工作室。 Colin Lane 的其他游戏包括 b-ball hit dunkers-2 以及 Wrassling、Temple of Boom、Fortz 和 Golf Zero。
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