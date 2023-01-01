WebCatalogWebCatalog
Touchdowners

Touchdowners

poki.com

在网络上播放

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Touchdowners 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

Touchdowners 是一款由 Colin Lane 创建的在线美式橄榄球游戏。这场比赛的挑战是通过获得最多的达阵来获胜。在您的三人团队中，您需要奔跑、跳跃和传球才能首先到达终点区。您计划在街机或职业模式中与两名玩家一起玩或单独玩。 箭头键 - 向左/向右移动 Z - 传球双人模式玩家 1Z - 向左移动 X - 向右移动 C - 传球玩家 2 箭头键 - 向左/向右移动 M - 传球达阵者由 Colin 创建Lane Games 是一家位于瑞典斯德哥尔摩的单人工作室。 Colin Lane 的其他游戏包括 b-ball hit dunkers-2 以及 Wrassling、Temple of Boom、Fortz 和 Golf Zero。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Touchdowners 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Dunkers

Dunkers

poki.com

Wrassling

Wrassling

poki.com

Base Bros

Base Bros

poki.com

Knight Brawl

Knight Brawl

poki.com

Temple of Boom

Temple of Boom

poki.com

Fortz

Fortz

poki.com

Golf Zero

Golf Zero

poki.com

Battle Golf

Battle Golf

poki.com

Restricted Zone

Restricted Zone

poki.com

Free The Key

Free The Key

poki.com

Footballwars Online

Footballwars Online

poki.com

4th and Goal 2019

4th and Goal 2019

poki.com

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策